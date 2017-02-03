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Учасника "ЛНР" засудили до трьох років

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. На Рівненщини засуджено учасника терористичної організації “ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.

Учасника "ЛНР" засудили до трьох років

Рівненським судом засуджено 40-річного жителя Луганщини за участь у терористичній організації.

Встановлено, що чоловік у січні 2015 року вступив до терористичної організації “Луганська народна республіка” та упродовж одного місяця перебував у її складі на території Слов’яносербського району Луганської області. Проте у зв’язку із незадовільним грошовим забезпеченням добровільно покинув лави терорганізації.

Чоловіка затримали працівники УСБУ в Рівненській області у жовтні 2015 року під час перетину державного кордону та спроби повернутися на територію України.

Враховуючи, що чоловік безпосередньої участі у бойових діях проти збройних сил України не приймав, а також те, що під час досудового розслідування щиро розкаявся, співпрацював з органами слідства та надав інформацію щодо інших членів терористичної організації “ЛНР”, судом прийнято рішення про застосування покарання нищого, ніж передбачено санкцією інкримінованої йому статті Кримінального кодексу України.

Згідно із вироком суду чоловікові призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, п’ятьох посадовців “Генпрокуратури ЛНР” судитимуть заочно.

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