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Участника "ЛНР" приговорили к трем годам

Киев • УНН

 • 8462 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Ровеснкой области осужден участник террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Участника "ЛНР" приговорили к трем годам

Ровенским судом осужден 40-летний житель Луганской области за участие в террористической организации.

Установлено, что мужчина в январе 2015 года вступил в террористическую организацию "Луганская народная республика" и в течение одного месяца находился в ее составе на территории Славяносербского района Луганской области. Однако в связи с неудовлетворительным финансовым обеспечением добровольно покинул ряды терорганизации.

Мужчину задержали сотрудники УСБУ в Ровенской области в октябре 2015 года во время пересечения государственной границы и попытки вернуться на территорию Украины.

Учитывая, что человек непосредственного участия в боевых действиях против вооруженных сил Украины не принимал, а также то, что во время досудебного расследования искренне раскаялся, сотрудничал с органами следствия и предоставил информацию о других членах террористической организации "ЛНР", судом принято решение о применении наказания более низкого, чем предусмотрено санкцией инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса Украины.

Согласно приговору суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, пять должностных лиц "Генпрокуратуры ЛНР" будут судить заочно.

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