Участника "ЛНР" приговорили к трем годам
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Ровеснкой области осужден участник террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Ровенским судом осужден 40-летний житель Луганской области за участие в террористической организации.
Установлено, что мужчина в январе 2015 года вступил в террористическую организацию "Луганская народная республика" и в течение одного месяца находился в ее составе на территории Славяносербского района Луганской области. Однако в связи с неудовлетворительным финансовым обеспечением добровольно покинул ряды терорганизации.
Мужчину задержали сотрудники УСБУ в Ровенской области в октябре 2015 года во время пересечения государственной границы и попытки вернуться на территорию Украины.
Учитывая, что человек непосредственного участия в боевых действиях против вооруженных сил Украины не принимал, а также то, что во время досудебного расследования искренне раскаялся, сотрудничал с органами следствия и предоставил информацию о других членах террористической организации "ЛНР", судом принято решение о применении наказания более низкого, чем предусмотрено санкцией инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса Украины.
Согласно приговору суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, пять должностных лиц "Генпрокуратуры ЛНР" будут судить заочно.