Учасника “ДНР” заочно судитимуть у Чернівецькій області

Під час спеціального досудового розслідування встановлено, що обвинувачений з травня 2014 року є членом терористичної організації “Донецька народна республіка” та брав активну участь в бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України та працівників правоохоронних органів поблизу Донецького аеропорту.

Наразі зловмисник бере участь в бойових діях у складі незаконного збройного формування в районі Макіївки та Старомихайлівки Донецької області.

Прокуратура Чернівецької області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно 34-річного жителя Донецької області за підозрою за ч. 1 ст. 258-3 (участь в діяльності терористичної організації) ККУ.

За співпрацю з терористами чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.