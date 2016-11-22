Участника "ДНР" заочно будут судить в Черновицкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Участника террористической организации "ДНР" заочно будут судить в Черновицкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.
Во время специального предварительного расследования установлено, что обвиняемый с мая 2014 года является членом террористической организации "Донецкая народная республика" и принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины и работников правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта.
Сейчас злоумышленник участвует в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования в районе Макеевки и Старомихайловки Донецкой области.
Прокуратура Черновицкой области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего жителя Донецкой области по подозрению в ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.
За сотрудничество с террористами мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.