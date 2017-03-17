Учасника "ДНР", що брав участь в боях на Світлодарській дузі, судитимуть

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. На Донеччині судитимуть жителя Слов’янська, який третій рік поспіль служить на бойовиків “ДНР” і був задіяний в боях поблизу міст Горлівка, Дебальцеве та на “Світлодарській дузі”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Прокуратурою Донецької області узгоджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця міста Слов’янська, який брав участь у незаконних збройних формуваннях терористичної організації “ДНР”.

В ході спеціального досудового розслідування встановлено, що у квітні 2014 року, коли місто Слов’янськ було окуповане терористами “ДНР”, 33-річний раніше судимий місцевий мешканець добровільно вступив до лав бойовиків.

Увійшовши до складу “народного ополчення Донбасу”, чоловік чергував біля захопленої будівлі виконавчого комітету Слов’янської міської ради та здійснював силову підтримку організаторів незаконного референдуму про визнання суверенітету “ДНР”. У липні, відступивши разом із бойовиками до міста Горлівки, зловмисник продовжив злочинну діяльність у складі батальйону “Ольхон” так званого міністерства оборони терористичної організації “ДНР”, беручи участь в бойових діях проти підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції, зокрема, поблизу міст Горлівка, Дебальцеве, та на “Світлодарській дузі”.

Дії правопорушника інкриміновано за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України.

Наразі розслідування завершено, подальшу долю бойовика визначатиме суд в ході заочного розгляду справи.

За санкцією статті посібнику терористів загрожує до 15 років в’язниці.

Як повідомляв УНН, в результату обстрілів на Луганщині двоє військових загинуло, семеро поранено.

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