Боевика "ДНР", принимавшего участие в боях на Светлодарской дуге, будут судить

Прокуратура Донецкой области согласовала и направила в суд обвинительный акт в отношении жителя города Славянска, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях террористической организации "ДНР".

В ходе специального предварительного расследования установлено, что в апреле 2014 года, когда город Славянск был оккупирован террористами "ДНР", 33-летний ранее судимый местный житель добровольно вступил в ряды боевиков.

Войдя в состав "народного ополчения Донбасса", мужчина дежурил у захваченного здания исполнительного комитета Славянского городского совета и осуществлял силовую поддержку организаторов незаконного референдума о признании суверенитета "ДНР". В июле, отступив вместе с боевиками в город Горловка, злоумышленник продолжил преступную деятельность в составе батальона "Ольхон" так называемого министерства обороны террористической организации "ДНР", участвуя в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции, в частности, вблизи городов Горловка, Дебальцево, и на "светлодарской дуге".

Действия правонарушителя инкриминируются по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Расследование завершено, дальнейшую судьбу боевика будет определять суд в ходе заочного рассмотрения дела.

Согласно санкции статьи пособнику террористов грозит до 15 лет тюрьмы.

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