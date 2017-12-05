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Учасника акції біля Літнього театру в Одесі відпустили із СІЗО під домашній арешт

Київ • УНН

 • 8456 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 5 грудня. УНН. Апеляційний суд Одеської області частково задовольнив апеляційну скаргу Д. Ганула, якого звинувачують в організації масових заворушень. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Суддійська колегія скасувала рішення Приморського суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, натомість призначила новий — у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, Д.Ганула та ще двох учасників акції протесту звинувачують в організації масових заворушень біля Літнього театру в Одесі 18 листопада. Мітингувальники виступили проти забудови території театру та знищенні зелених насаджень.

Під час акції протесту постраждало більше 20 правоохоронців.

Українські Національні Новини

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