Учасника акції біля Літнього театру в Одесі відпустили із СІЗО під домашній арешт
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 5 грудня. УНН. Апеляційний суд Одеської області частково задовольнив апеляційну скаргу Д. Ганула, якого звинувачують в організації масових заворушень. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Суддійська колегія скасувала рішення Приморського суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, натомість призначила новий — у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, Д.Ганула та ще двох учасників акції протесту звинувачують в організації масових заворушень біля Літнього театру в Одесі 18 листопада. Мітингувальники виступили проти забудови території театру та знищенні зелених насаджень.
Під час акції протесту постраждало більше 20 правоохоронців.