Участника акции возле Летнего театра в Одессе отпустили из СИЗО под домашний арест
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 5 декабря. УНН. Апелляционный суд Одесской области частично удовлетворил апелляционную жалобу Д.Ганула, которого обвиняют в организации массовых беспорядков. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Судейская коллегия отменила решение Приморского суда о мере пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, зато назначила новую — в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, Д.Ганула и еще двух участников акции протеста обвиняют в организации массовых беспорядков возле Летнего театра в Одессе 18 ноября. Митингующие выступили против застройки территории театра и уничтожении зеленых насаждений.
Во время акции протеста пострадали более 20 правоохранителей.