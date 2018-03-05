Учасник зачищеного наметового містечка під ВР розповів про провокації та відповідальних

За його словами, безуспішні спроби чиновників дискредитувати мирний протест містечка продовжуватися понад 4 місяці. І, не знайшовши кращого варіанту, “вони пішли на провокації”.

“До нас надійшла інформація, що після того, як приїхали тячівські повстанці під ВР з вимогами — поліція намагалась нас провокувати, прийшли на територію наметового містечка і намагались відганяти людей. Звісно, що ми відстояли, захистились, відтіснили їх.

Після цього до нас почала надходити інформація, що готується зачистка табору, що вони планують підпалити нацгвардійця-срочника (нацгвардійці, як правило, стоять у другій лінії). От вони хотіли заслати провокатора, який би кинув у нацгвардійця щось на кшталт коктейлю Молотова”, — розповів він.

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Дикий нагадав, що пікетувальники, як і обіцяли, після ухвалення законопроекту про антикорупційний суд у першому читанні звільнили частину Маріїнського парку від наметів. Але тоді ж, із декількох джерел до них надійшла інформація про наміри зачистки всього містечка.

“Нам нічого не залишалось робити, як стати і гідно прийняти те, що мало відбуватись. Тому що ми не звикли відступати. За нашим даним правоохоронців було понад 2 тис., хоча правоохоронцями їх назвати складно, бо вони діяли без жетонів і без постанов суду”, — додав Дикий.

До відповідальності за побитих людей активісти вимагатимуть притягнути очільників Нацполіції.

“По-перше, відповідати має Гарант (в лапках), який в даному разі не є Гарантом, а є очільником олігархату і корупції в Україні. А оці його виконавці — прикормлений Аброськін, у якого темна історія по Криму — мають нести кримінальну відповідальність, як зрадники держави і нації”, — наголосив він.

У нас була мирна акція і ми нікому не загрожували захопленням влади, акцентував Дикий.

“У нас були чіткі вимоги змусити президента виконувати обіцянки, які він давав під час своєї передвиборчої кампанії. Я не думаю, що це привід для того, щоб так жорстоко бити людей до напівсмерті...”, — додав активіст.

Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко. Постраждали четверо поліцейських, затримали більше 100 осіб.

Поліція відкрила провадження через ранкові події під ВР — за ст. 345 ККУ.