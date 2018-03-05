Участник зачищенного палаточного городка под ВР рассказал о провокациях и ответственных

По его словам, безуспешные попытки чиновников дискредитировать мирный протест городка продолжаться более 4 месяцев. И, не найдя лучшего варианта, "они пошли на провокации".

"К нам поступила информация, что после того, как приехали тячевские повстанцы под ВР с требованиями - полиция пыталась нас провоцировать, пришли на территорию палаточного городка и пытались отгонять людей. Конечно, мы отстояли, защитились, оттеснили их.

После этого к нам стала поступать информация, что готовится зачистка лагеря, что они планируют поджечь нацгвардейца-срочников (нацгвардейци, как правило, стоят во второй линии). Вот они хотели сослать провокатора, который бы бросил в нацгвардейца нечто вроде коктейля Молотова", - рассказал он.

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Дикий напомнил, что пикетчики, как и обещали, после принятия законопроекта об антикоррупционном суде в первом чтении освободили часть Мариинского парка от палаток. Но тогда же, с нескольких источников к ним поступила информация о намерениях зачистки всего города.

"Нам ничего не оставалось делать, как стать и достойно принять то, что должно происходить. Потому что мы не привыкли отступать. По нашем данным правоохранителей было более 2 тыс., хотя правоохранителями их назвать сложно, так как они действовали без жетонов и без постановлений суда", - добавил Дикий.

К ответственности за избитых людей активисты будут требовать привлечь руководителей Нацполиции.

"Во-первых, отвечать должен Гарант (в кавычках), который в данном случае не является Гарантом, а есть главой олигархата и коррупции в Украине. А эти его исполнители - прикормленный Аброськин, у которого темная история по Крыму - должны нести уголовную ответственность, как предатели государства и нации", - подчеркнул он.

У нас была мирная акция и мы никому не угрожали захватом власти, акцентировал Дикий.

"У нас были четкие требования заставить президента выполнять обещания, которые он давал во время своей предвыборной кампании. Я не думаю, что это повод для того, чтобы так жестоко избивать людей до полусмерти...", - добавил активист.

Напомним утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Пострадали четверо полицейских, задержаны более 100 человек.

Полиция открыла производство из-за утренних события под ВР - по ст. 345 УК.