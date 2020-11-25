Уболівальники про рішення УЄФА і технічну поразку Україні: це дискримінація

Так дописувачі соцмережі Facebook вважають технічну поразку української команди — несправедливим вердиктом, дискримінацією і наголошують на необхідності оскарження рішення УЄФА у Лозанні.

“Це справжня дискримінація, проти якої так активно виступає світове футбольне суспільство”, — пише користувачка Юлія Лесів — Шишкіна.

“Боротися треба до останньої краплі, якщо є можливість...”, — наголошує Анастасія Тодорак.

“Подавайте касацію в Лозанну. Або в федеральний суд Швейцарії”, — радить Андрій Ковальчук.

Загалом рішення УЄФА українці характеризують як “жах”, “абсурд”, а також вказують на те, що “Україні плюнули в обличчя”, перекресливши головні спортивні принципи про чесну гру.

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй “Швейцарія-Україна” був запланований на 17 листопада у місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, тому як “ковід”-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників.

Спочатку такий результат тестів викликав сумніви, тому як два наших гравці, які отримали позитивні результати, вже перехворіли “ковідом” ще у жовтні.

Однак провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерна відмовився. Навпаки — через рішення Роджера Харстолла вся наша команда була поміщена на карантин.

18 листопада у проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили без пояснення причин, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких у команді Шевченка було 13 осіб.

Згідно з протоколом УЄФА, при наявності 13 і більше гравців з негативними ПЛР-тестами на “ковід” — команда має право грати. Але Україні у ньому було відмовлено.

Після повернення до Києва, усі збірники і представники делегації УАФ пройшли тестування на “ковід” у сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.

Багато функціонерів і журналісти сходяться на тому, що швейцарська сторона була прямо зацікавлена ​​у технічній поразці України. Адже в іншому випадку, збірна Швейцарії “вилетіла” б із дивізіону А.

Такі “мотиви” не виключають зовнішнього і свідомого втручання у “результат” поєдинку, каже юрист Денис Бугай, який вже анонсував готовність УАФ домагатися справедливості у цій справі через звернення у міжнародні судові інстанції.