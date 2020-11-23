Інтереси національної збірної України з футболу готуються захищати в судах Швейцарії

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Скасування матчу елітної групи А4 Ліги націй “Україна — Швейцарія” юрист, адвокат ГС “УАФ” Денис Бугай називає дискримінацією. Він не виключає того, що це могло бути втручанням в результати змагань і спробою усунути збірну України від просування в елітний дивізіон в наступному році, передає УНН з посиланням на “ДС”.

“По-перше, дії швейцарської сторони містять ознаки дискримінації, які полягають в різному ставленні до збірних в однакових обставинах при відсутності об’єктивного виправдання. По-друге, не можна виключати, що це могло бути втручанням в результати змагань і спробою усунути збірну України від просування в елітний дивізіон в наступному році”, — говорить Бугай та додає, що до матчу зі Швейцарією Україна займала передостаннє місце в таблиці, а Швейцарія перебувала на останній сходинці.

Таким чином, в разі перемоги в матчі української збірної або нічиєї, Швейцарія ризикувала залишити елітний дивізіон.

Він також повідомив, що вже зараз йде підготовка правової позиції з метою визнання дій швейцарської сторони про скасування матчу незаконними і дискримінаційними.

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“Перед адміністративними і судовими органами Швейцарії будуть ініційовані відповідні звернення в судові процеси для захисту інтересів національної збірної. Якщо останні не відреагують на грубі порушення прав української команди і факти дискримінації, питання буде передано на розгляд міжнародних організацій”, — резюмував Бугай.

Нагадаємо, матч “Україна-Швейцарія” був скасований на підставі рішення головного санітарного лікаря Люцерна про поміщення всіх гравців української команди на карантин. Нацзбірної було відмовлено в повторному “ковід”-тестуванні, тоді як перше показало позитивні результати у трьох гравців.

Втім, після повернення в Україну вся команда і делегати УАФ знову здали тести на коронавірус, і всі вони виявилися негативними.

Долю матчу “Україна-Швейцарія” тепер повинен вирішити УЄФА.

Відзначимо, що українська сторона наполягає на тому, що матч “Україна-Швейцарія” міг і повинен був відбутися.

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