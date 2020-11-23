Интересы национальной сборной Украины по футболу готовятся защищать в судах Швейцарии

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Отмену матча элитной группы А4 Лиги наций “Украина — Швейцария” юрист, адвокат ГС “УАФ” Денис Бугай называет дискриминаций. Он не исключает того, что это могло быть вмешательством в результаты соревнований и попыткой устранить сборную Украины от продвижения в элитный дивизион в следующем году, передает УНН со ссылкой на “ДС”.