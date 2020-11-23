Интересы национальной сборной Украины по футболу готовятся защищать в судах Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Отмену матча элитной группы А4 Лиги наций “Украина — Швейцария” юрист, адвокат ГС “УАФ” Денис Бугай называет дискриминаций. Он не исключает того, что это могло быть вмешательством в результаты соревнований и попыткой устранить сборную Украины от продвижения в элитный дивизион в следующем году, передает УНН со ссылкой на “ДС”.
“Во-первых, действия швейцарской стороны содержат признаки дискриминации, которые заключается в разном отношении к сборным в одинаковых обстоятельствах при отсутствии объективного оправдания. Во-вторых, нельзя исключать, что это могло быть вмешательством в результаты соревнований и попыткой устранить сборную Украины от продвижения в элитный дивизион в следующем году”, — говорит Бугай и добавляет, что до матча со Швейцарией Украина занимала предпоследнее место в таблице, а Швейцария находилась на последней ступеньке.
Таким образом, в случае победы в матче украинской сборной или ничьей, Швейцария рисковала оставить элитный дивизион.
Он также сообщил, что уже сейчас идет подготовка правовой позиции с целью признания действий швейцарской стороны об отмене матча незаконными и дискриминационными.
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“Перед административными и судебными органами Швейцарии будут инициированы соответствующие обращения и судебные процессы для защиты интересов национальной сборной. Если последние не отреагируют на грубые нарушения прав украинской команды и факты дискриминации, вопрос будет передан на рассмотрение международных организаций”, — резюмировал Бугай.
Напомним, матч “Украина-Швейцария” был отменен на основании решения главного санитарного врача Люцерна о помещении всех игроков украинской команды на карантин. Нацсборной было отказано в повторном “ковид”-тестировании, тогда как первое показало положительные результаты у троих игроков.
Впрочем, по возвращению в Украину вся команда и делегаты УАФ снова сдали тесты на коронавирус, и все они оказались отрицательными.
Судьбу матча “Украина-Швейцария” теперь должен решить УЕФА.
Отметим, что украинская сторона настаивает на том, что матч “Украина-Швейцария” мог и должен был состояться.