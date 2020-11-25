Болельщики о решении УЕФА и техническом поражении Украины: это дискриминация

Так пользователи соцсети Facebook считают техническое поражение украинской команды — несправедливым вердиктом, дискриминацией и подчеркивают необходимость обжалования решения УЕФА в Лозанне.

“Это настоящая дискриминация, против которой так активно выступает мировое футбольное общество”, — пишет пользовательница Юлия Лесив — Шишкина.

“Бороться надо до последней капли, если есть возможность...”, — отмечает Анастасия Тодорак.

“Подавайте кассацию в Лозанну. Или в федеральный суд Швейцарии”, — советует Андрей Ковальчук.

В общем решение УЕФА украинцы характеризуют как “ужас”, “абсурд”, а также указывают на то, что “Украине плюнули в лицо”, перечеркнув главные спортивные принципы о честной игре.

Напомним, матч 6-го тура Лиги наций “Швейцария-Украина” был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников.

Сначала такой результат тестов вызвал сомнения, так как два наших игрока, которые получили положительные результаты, уже переболели “ковидом” еще в октябре.

Однако провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив — из-за решения Роджера Харстолла вся наша команда была помещена на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали без объяснения причин, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было 13 человек.

Согласно протоколу УЕФА, при наличии 13 и более игроков с негативными ПЦР-тестами на “ковид” — команда имеет право играть. Но Украине в нем было отказано.

По возвращении в Киев, все сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

Многие функционеры и журналисты сходятся на том, что швейцарская сторона была прямо заинтересована в техническом поражении Украины. Ведь в противном случае, сборная Швейцарии “вылетела” бы с дивизиона А.

Такие “мотивы” не исключают внешнего и сознательного вмешательства в “результат” поединка, говорит юрист Денис Бугай, который уже анонсировал готовность УАФ добиваться справедливости в этом деле через обращение в международные судебные инстанции.