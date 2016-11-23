Убивцю британської депутатки Джо Кокс засудили до довічного ув’язнення

53-річний підсудний Томас Мейр, який раніше відмовився від останнього слова, попросив дозволу виступити, але суддя відмовив йому.

Члена Палати громад від Лейбористської партії, активістку проєвропейської кампанії Джо Кокс вбили 16 червня, коли вона планувала виступити перед своїми виборцями у містечку Берстолл.

Томас Мейр тричі вистрелив у неї на вулиці, а потім завдав їй кілька ножових поранень. Після цього Мейр побив 77-річного перехожого, що кинувся на допомогу Джо Кокс.

У зв’язку з жалобою у Великій Британії на кілька днів була перервана агітаційна кампанія перед референдумом, на якому 23 червня більшість британців проголосували за вихід країни з Європейського союзу.

Політики назвали вбивство Джо Кокс “нападом на демократію”.