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Убийцу британского депутата Джо Кокс приговорили к пожизненному заключению

Киев • УНН

 • 10988 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Суд в Лондоне приговорил к пожизненному заключению убийцу депутата британского парламента Джо Кокс. Сегодня присяжные вынесли обвинительный вердикт единогласно, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода .

Убийцу британского депутата Джо Кокс приговорили к пожизненному заключению

53-летний подсудимый Томас Мейр, который ранее отказался от последнего слова, попросил разрешения выступить, но судья отказал ему.

Члена Палаты общин от Лейбористской партии, активистку проевропейской кампании Джо Кокс убили 16 июня, когда она планировала выступить перед своими избирателями в городе Берстолл.

Томас Мейр трижды выстрелил в нее на улице, а затем нанес ей несколько ножевых ранений. После этого Мейр избил 77-летнего прохожего, бросившегося на помощь Джо Кокс.

В связи с трауром в Великобритании на несколько дней была прервана агитационная кампания перед референдумом, на котором 23 июня большинство британцев проголосовали за выход страны из Европейского союза.

Политики назвали убийство Джо Кокс "нападением на демократию".

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