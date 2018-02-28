Убивство журналіста у Словаччині: два високопоставлені чиновники ідуть у відставку

"Ми категорично відкидаємо будь-який зв'язок з цією трагедією. Разом з тим, оскільки наші імена насильно використовуються в боротьбі проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо, ми вирішили залишити наші посади в уряді до закінчення розслідування цієї справи", - йдеться в спільній заяві Ясана і Троскової.

Нагадаємо, уряд Словаччини пообіцяв виплатити винагороду у розмірі 1 мільйон євро тим, хто зможе надати корисну інформацію, яка допоможе знайти вбивць журналіста братиславського мережевого порталу Aktuality.sk Яна Куціака.

Як повідомляв УНН, журналіст та його дівчина були вбиті у власному будинку на вихідних 24-25 лютого.