Убийство журналиста в Словакии: два высокопоставленных чиновника подали в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Секретарь правительственного совета безопасности Вильям Ясан и помощница премьер-министра Словакии Мария Троскова уходят в отставку из-за информации о связи с членом итальянской мафии, который фигурирует в журналистском расследовании Яна Куциака. Об этом сообщает Dennikn.sk, передает УНН.
"Мы категорически отвергаем любую связь с этой трагедией. Вместе с тем, поскольку наши имена насильно используются в борьбе против премьер-министра Роберта Фицо, мы решили оставить наши должности в правительстве до окончания расследования этого дела", - говорится в совместном заявлении Ясана и Тросковой.
Напомним, правительство Словакии пообещало выплатить вознаграждение в размере 1 млн евро тем, кто сможет предоставить полезную информацию, которая поможет найти убийц журналиста братиславского сетевого портала Aktuality.sk Яна Куциака.
Как сообщал УНН, журналист и его девушка были убиты в собственном доме на выходных 24-25 февраля.