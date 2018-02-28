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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58509 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70178 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73098 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105847 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99741 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104287 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111285 просмотра

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Убийство журналиста в Словакии: два высокопоставленных чиновника подали в отставку

Убийство журналиста в Словакии: два высокопоставленных чиновника подали в отставку

Киев  •  УНН

 • 8713 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Секретарь правительственного совета безопасности Вильям Ясан и помощница премьер-министра Словакии Мария Троскова уходят в отставку из-за информации о связи с членом итальянской мафии, который фигурирует в журналистском расследовании Яна Куциака. Об этом сообщает Dennikn.sk, передает УНН.

"Мы категорически отвергаем любую связь с этой трагедией. Вместе с тем, поскольку наши имена насильно используются в борьбе против премьер-министра Роберта Фицо, мы решили оставить наши должности в правительстве до окончания расследования этого дела", - говорится в совместном заявлении Ясана и Тросковой.

Напомним, правительство Словакии пообещало выплатить вознаграждение в размере 1 млн евро тем, кто сможет предоставить полезную информацию, которая поможет найти убийц журналиста братиславского сетевого портала Aktuality.sk Яна Куциака.

Как сообщал УНН, журналист и его девушка были убиты в собственном доме на выходных 24-25 февраля.

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