Убивство письменника Вакуленка: окупанти стріляли з пістолета Макарова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У тілі українського письменника Володимира Вакуленка, якого російські війська вбили на Харківщині під час окупації, виявили дві кулі від пістолету Макарова. Про це у Facebook повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає УНН.
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"Наразі завершена перевірка ДНК профілю та підтверджено – загиблий №319 на Ізюмському кладовищі – це Володимир Вакуленко. В тілі знайдено дві кулі від пістолету Макарова", – написав Болвінов.
Деталі
Як повідомив начальник слідчого управління, у квітні цього року було відкрито провадження через незаконне позбавлення волі письменника під час окупації Ізюмського району (ч. 1 ст. 146-1 Кримінального кодексу України).
У жовтні до поліції звернувся рідний батько Володимира. Він був упевнений, що один із загиблих на Ізюмському кладовищі – його син.
"Він розповів, що до їх дому 23 березня приїхали п’ять осіб, ймовірно "лнрівці", та провели обшук. Бойовики забрали письменника та його сина – провели жорстокий допит з побиттям та відпустили. Наступного дня, до їх дому приїхало двоє невстановлених осіб в автомобілі з позначкою “Z” та силоміць вивезли Володимира Вакуленко. З цього часу живим його ніхто не бачив", – зазначив Болвінов.
Поліції стало відомо, що тіло Вакуленка лежало на вулиці після вбивства понад місяць.
"Від свідків, які хоронили українців на Ізюмському масовому кладовищі, відомо, що 12-го травня до них звернулися військовослужбовці рф з вказівкою захоронити тіло чоловіка, яке знаходилось неподалік від с. Капітолівка Ізюмського району. Свідки помітили кульові отвори в тілі та простріляні документи українського письменника. Тіло знаходилось на вулиці більше місяця", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
29 листопада стало відомо, що на Харківщині російські окупанти вбили українського письменника Володимира Вакуленка.