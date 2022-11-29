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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Убивство письменника Вакуленка: окупанти стріляли з пістолета Макарова

Убивство письменника Вакуленка: окупанти стріляли з пістолета Макарова

Київ • УНН

 • 996966 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У тілі українського письменника Володимира Вакуленка, якого російські війська вбили на Харківщині під час окупації, виявили дві кулі від пістолету Макарова. Про це у Facebook повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає УНН.

Цитата

"Наразі завершена перевірка ДНК профілю та підтверджено – загиблий №319 на Ізюмському кладовищі – це Володимир Вакуленко. В тілі знайдено дві кулі від пістолету Макарова", – написав Болвінов.

Деталі

Як повідомив начальник слідчого управління, у квітні цього року було відкрито провадження через незаконне позбавлення волі письменника під час окупації Ізюмського району (ч. 1 ст. 146-1 Кримінального кодексу України). 

У жовтні до поліції звернувся рідний батько Володимира. Він був упевнений, що один із загиблих на Ізюмському кладовищі – його син.

"Він розповів, що до їх дому 23 березня приїхали п’ять осіб, ймовірно "лнрівці", та провели обшук. Бойовики забрали письменника та його сина – провели жорстокий допит з побиттям та відпустили. Наступного дня, до їх дому приїхало двоє невстановлених осіб в автомобілі з позначкою “Z” та силоміць вивезли Володимира Вакуленко. З цього часу живим його ніхто не бачив", – зазначив Болвінов.

Поліції стало відомо, що тіло Вакуленка лежало на вулиці після вбивства понад місяць.

"Від свідків, які хоронили українців на Ізюмському масовому кладовищі, відомо, що 12-го травня до них звернулися військовослужбовці рф з вказівкою захоронити тіло чоловіка, яке знаходилось неподалік від с. Капітолівка Ізюмського району. Свідки помітили кульові отвори в тілі та простріляні документи українського письменника. Тіло знаходилось на вулиці більше місяця", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

29 листопада стало відомо, що на Харківщині російські окупанти вбили українського письменника Володимира Вакуленка. 

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