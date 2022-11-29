Убийство писателя Вакуленко: оккупанты стреляли из пистолета Макарова

Цитата

"Сейчас завершена проверка ДНК профиля и подтверждено – погибший №319 на Изюмском кладбище – это Владимир Вакуленко. В теле найдены две пули от пистолета Макарова", – написал Болвинов.

Детали

Как сообщил начальник следственного управления, в апреле этого года было открыто производство по незаконному лишению свободы писателя во время оккупации Изюмского района (ч. 1 ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины).

В октябре в полицию обратился родной отец Владимира. Он был уверен, что один из погибших на Изюмском кладбище – его сын.

"Он рассказал, что в их дом 23 марта приехали пять человек, вероятно "лнровцы", и провели обыск. Боевики забрали писателя и его сына – провели жестокий допрос с избиением и отпустили. На следующий день в их дом приехали двое неустановленных лиц в автомобиле с пометкой "Z" и насильно вывезли Владимира Вакуленко. С этого времени живым его никто не видел", – написал Болвинов.

Полиции стало известно, что тело Вакуленко лежало на улице после убийства больше месяца.

"От свидетелей, которые хоронили украинцев на Изюмском массовом кладбище, известно, что 12 мая к ним обратились военнослужащие россии с указанием захоронить тело мужчины, которое находилось неподалеку от с. Капитоловка Изюмского района. Свидетели заметили пулевые отверстия в теле и документы украинского писателя. Тело находилось на улице больше месяца", – говорится в сообщении.

Напомним

29 ноября стало известно, что в Харьковськой области российские оккупанты убили украинского писателя Владимира Вакуленко.