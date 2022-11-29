На Харківщині росіяни вбили українського письменника Володимира Вакуленка

Деталі

Як зазначається, 50-річний Володимир зник в селі Капитолівка, що поблизу Ізюма, у березні 2022. Батьки письменника більш як півроку шукали свого єдиного сина, потім стало відомо, що його викрали російські загарбники.

Після звільнення окупованого Ізюма, у місті виявили місце масового поховання. Станом на початок вересня, там знайшли понад чотири сотні тіл. Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків. У журналі під номером 319 були вказані дані Вакуленка.

20 жовтня в ефірі «Єдиних новин» речник прокуратури Харківщини заявив, що під номером 319 було виявлено тіло невідомої жінки.

Згодом журналісти Суспільного знайшли фото тіла № 319, зроблене перед похованням. На ньому були прострелені документи Володимира Вакуленка, також було видно татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Наприкінці листопада дані про загибель Вакуленка підтвердила ДНК-експертиза.

Довідка

Володимир Вакуленко - український громадський та літературний діяч, контрлітератор, прозаїк, поет, перекладач. Автор тринадцяти книг. Лауреат літературних премій.

Він народився, виріс та мешкав в селі Капитолівка в Ізюмському районі Харківської області. Відомо, що у Вакуленка лишилися два сини - Владислав (1995) і Віталій (2008). Молодший син мав інвалідність.

Доповнення

У боях за Україну загинув заслужений артист України, соліст балету Національної опери Олександр Шаповал.