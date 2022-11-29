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В Харьковской области россияне убили украинского писателя Владимира Вакуленко

В Харьковской области россияне убили украинского писателя Владимира Вакуленко

Киев • УНН

 • 1052014 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российские оккупанты убили украинского писателя и поэта Владимира Вакуленко во время оккупации в Харьковской области. Были найдены фотоподтверждения и результаты ДНК-экспертизы. Об этом сообщает "Суспільне", информирует УНН.

Детали 

Как отмечается, 50-летний Владимир исчез в селе Капитоловка, что вблизи Изюма, в марте 2022 года. Родители писателя более полугода искали своего единственного сына, потом стало известно, что его выкрали российские захватчики. 

После освобождения оккупированного Изюма, в городе обнаружили место массового захоронения. По состоянию на начало сентября там нашли более четырехсот тел. Погребение проводила местная ритуальная служба, она же вела журнал с данными об умерших. В журнале под номером 319 были указаны данные Вакуленко.

20 октября в эфире «Единых новостей» спикер прокуратуры Харьковской области заявил, что под номером 319 было обнаружено тело неизвестной женщины.

Впоследствии журналисты "Суспільне" нашли фото тела №319, сделанное перед погребением. На нем были прострелены документы Владимира Вакуленко, также была видна татуировка на руке, похожая на то, что имел писатель. В конце ноября данные о гибели Вакуленко подтвердила ДНК-экспертиза. 

Справка

Владимир Вакуленко - украинский общественный и литературный деятель, контрлитератор, прозаик, поэт, переводчик. Автор тринадцати книг. Лауреат литературной премии.

Он родился, вырос и жил в селе Капитоловка в Изюмском районе Харьковской области. Известно, что у Вакуленко остались два сына – Владислав (1995) и Виталий (2008). Младший сын имел инвалидность. 

Дополнение

В боях за Украину погиб заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Александр Шаповал.

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