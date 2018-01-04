Убивство Ноздровської: правоохоронці сьогодні проведуть нараду щодо стану розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні увечері правоохоронці проведуть спільну нараду щодо стану розслідування вбивства адвоката Ірини Ноздровської. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації ГУНП у Київській області.
“Оперативна нарада щодо стану розслідування запланована на 20.00”, — сказали у поліції, зазначивши, що відбудеться вона у Вишгороді.
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Нагадаємо, 1 січня біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено тіло зниклої наприкінці грудня 2017 року у Києві юристки Ірини Ноздровської. Оголений труп жінки виявили близько полудня. За попередніми даними, смерть жінки настала внаслідок чисельних ножових ударів шиї.