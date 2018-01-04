Убийство Ноздровской: правоохранители сегодня проведут совещание о состоянии расследования

"Оперативное совещание о состоянии расследования запланировано на 20.00", - сказали в полиции, отметив, что состоится оно в Вышгороде.

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Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области было найдено тело пропавшей в конце декабря 2017 года в Киеве юристки Ирины Ноздровской. Обнаженный труп женщины обнаружили около полудня. По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате многочисленных ножевых ударов шеи.