Убийство Ноздровской: правоохранители сегодня проведут совещание о состоянии расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня вечером правоохранители проведут совместное совещание о состоянии расследования убийства адвоката Ирины Ноздровской. Об этом сообщили УНН в Отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Оперативное совещание о состоянии расследования запланировано на 20.00", - сказали в полиции, отметив, что состоится оно в Вышгороде.
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Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области было найдено тело пропавшей в конце декабря 2017 года в Киеве юристки Ирины Ноздровской. Обнаженный труп женщины обнаружили около полудня. По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате многочисленных ножевых ударов шеи.