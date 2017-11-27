Убивство на весіллі: охоронцю повідомили про підозру і арештували

“Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопрушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі також відзначили, що за клопотанням Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, в Обухівському районі Київської області під час весілля охоронець зарізав нареченого.