Убивство на весіллі: охоронцю повідомили про підозру і арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прокуратура Київської області повідомила про підозру та взяла під варту охоронця, який завдав смертельне поранення нареченому на його власному весіллі, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури.
“Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопрушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі також відзначили, що за клопотанням Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, в Обухівському районі Київської області під час весілля охоронець зарізав нареченого.