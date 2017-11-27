Убийство на свадьбе: охраннику сообщили о подозрении и арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении и взяла под стражу охранника, который нанес смертельное ранение жениху на его собственной свадьбе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного правопрушення, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что по ходатайству Обуховского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, в Обуховском районе Киевской области во время свадьбы охранник зарезал жениха.