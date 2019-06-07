Убивство 5-річного Кирила: у суді пояснили поновлення поліцейського на посаді
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Підозрюваного у вбивстві 5-річного Кирила поліцейського поновили на посаді через необґрунтованість висновку атестаційної комісії під час його переатестації. Про це заявив суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Дмитро Костенко під час брифінгу щодо поновлення на посаді підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика, передає кореспондент УНН.
"Дійсно, у суді розглядалося провадження за позовом Петровця В. щодо поновлення його на посаді. І дійсно, суддею Костенком Дмитром, тобто мною, прийнято рішення 16 січня 2018 року про поновлення вказаного позивача на посаді", - зазначив Костенко.
За його словами, підставою звільнення був атестаційний лист про службову невідповідність.
"Підстава поновлення – неправомірність проведеної процедури переатестації вказаної особи за відсутності підстав, передбачених ч. 2 ст. 57 Закону України "Про Національну поліцію". А також через необґрунтованість висновку атестаційної комісії, оскільки він не містить всіх критеріїв оцінки вказаної особи", - пояснив суддя.
Він додав, що ГУ Нацполіції була подана апеляція на це рішення, однак вона була залишена без руху через недоліки її оформлення і потім повернена. Повторного звернення з апеляційною скаргою не було.
Окрім того, за словами Костенка, у матеріалах справи, переатестації та апеляційній скарзі відсутні будь-які відомості про кримінальні правопорушення, вчинені поліцейським.
Нагадаємо, на Київщині 5-річний хлопчик отримав поранення голови внаслідок випадкового пострілу.
З’ясувалося, що поліцейський “пристрілював” рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик. За кілька днів після отримання поранення хлопчик помер.
Двох працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції, підозрюваних у злочині, заарештували.