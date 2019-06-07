Убивство 5-річного Кирила: у суді пояснили поновлення поліцейського на посаді

КИЇВ. 7 червня. УНН. Підозрюваного у вбивстві 5-річного Кирила поліцейського поновили на посаді через необґрунтованість висновку атестаційної комісії під час його переатестації. Про це заявив суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Дмитро Костенко під час брифінгу щодо поновлення на посаді підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика, передає кореспондент УНН.