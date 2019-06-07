Убийство 5-летнего Кирилла: в суде объяснили восстановление полицейского в должности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла полицейского восстановили в должности из-за необоснованности заключения аттестационной комиссии при его переаттестации. Об этом заявил судья Окружного административного суда города Киева Дмитрий Костенко во время брифинга о восстановлении в должности подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика, передает корреспондент УНН.
"Действительно, в суде рассматривалось производство по иску Петровца В. о восстановлении его в должности. И действительно, судьей Костенко Дмитрием, то есть мной, принято решение 16 января 2018 года о восстановлении указанного истца в должности", - отметил Костенко.
По его словам, основанием увольнения был аттестационный лист о служебном несоответствии.
"Основание восстановления - неправомерность проведенной процедуры переаттестации указанного лица при отсутствии оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 57 Закона Украины "О Национальной полиции". А также из-за необоснованности заключений аттестационной комиссии, поскольку он не содержит всех критериев оценки указанного лица", - пояснил судья.
Он добавил, что ГУ Нацполиции была подана апелляция на это решение, однако она была оставлена без движения из-за недостатков ее оформления и затем возвращена. Повторного обращения с апелляционной жалобой не было.
Кроме того, по словам Костенко, в материалах дела, переаттестации и апелляционной жалобе отсутствуют какие-либо сведения об уголовных правонарушениях, совершенных полицейским.
Напомним, в Киевской области 5-летний мальчик получил ранение головы в результате случайного выстрела.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял мальчик. Через несколько дней после получения ранения мальчик скончался.
Двух сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, подозреваемых в преступлении, арестовали.