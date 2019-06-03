УАФ створила для юних футболістів прекрасні умови гри - Блохін

За Кубок боролися юні футболісти 2010 року народження. Високий рівень організації турніру відзначив володар "Золотого м'яча" Олег Блохін.

"Ідея проведення турніру мене дуже зацікавила. Дуже приємно, що діти можуть грати в футбол в таких прекрасних умовах, створених УАФ. У мій час ми могли про це тільки мріяти. Я вдячний Асоціації за організацію турніру, який викликав такий великий інтерес", - сказав він.

Подібні турніри - дуже важливі, вважає Блохін.

"Вони допомагають відірвати дітей від вулиці. Футбол може зіграти важливу виховну роль, але не потрібно забувати і про навчання. Мій "Золотий м'яч", як і ті, які завоювали Ігор Бєланов і Андрій Шевченко показують, що працею і талантом можна в житті багато чого домогтися", - наголосив він.

Нагадаємо, за словами президента УАФ Андрія Павелка, футбольні поля і стадіони в Україні будуються з випередженням дедлайнів.

Так, УАФ (раніше ФФУ - ред.) до 2020 року планувала появу в Україні 50 повноцінних футбольних полів. Однак всі вони побудовані вже.

"І до кінця поточного року ці поля будуть введені в експлуатацію", - підкреслив Павелко.

Федерація також планувала до 2020 побудувати 2,5 тис. футбольних міні-полів. На сьогодні їх них побудовано вже 2000.