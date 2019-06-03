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УАФ создала для юных футболистов прекрасные условия игры - Блохин

УАФ создала для юных футболистов прекрасные условия игры - Блохин

Киев  •  УНН

 • 8330 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Вчера, 2 июня, в Киеве состоялся розыгрыш первого "Кубка Блохина", передает УНН.

За Кубок боролись юные футболисты 2010 года рождения. Высокий уровень организации турнира отметил обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин.

"Идея проведения турнира меня очень заинтересовала. Очень приятно, что дети могут играть в футбол в таких прекрасных условиях, созданных УАФ. В мое время мы могли об этом только мечтать. Я благодарен Ассоциации за организацию турнира, который вызвал такой большой интерес", - сказал он.

Подобные турниры - очень важны, считает Блохин.

"Они помогают оторвать детей от улицы. Футбол может сыграть важную воспитательную роль, но не нужно забывать и об учебе. Мой "Золотой мяч", как и те, которые завоевали Игорь Беланов и Андрей Шевченко показывают, что трудом и талантом можно в жизни многого добиться", - подчеркнул он.

Напомним, по словам президента УАФ Андрея Павелка, футбольные поля и стадионы в Украине строятся с опережением дедлайнов. 

Так, УАФ (ранее ФФУ - ред.) до 2020 года планировала появление в Украине 50 полноценных футбольных полей. Однако все они построены уже.

"И до конца текущего года эти поля будут введены в эксплуатацию", - подчеркнул Павелко.

Федерация также планировала к 2020 построить 2,5 тыс. футбольных мини-полей. На сегодня их них построено уже 2000.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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