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УАФ продовжила контракти із головними тренерами національних збірних із футзалу

Київ • УНН

 • 9453 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Українська асоціація футболу продовжила контракти із головними тренерами національних збірних із футзалу, передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.

УАФ продовжила контракти із головними тренерами національних збірних із футзалу

Зокрема, пролонговано до 31 грудня 2022 року терміни співпраці з головним тренером національної збірної України з футзалу Олександром Косенком, головним тренером жіночої збірної України з футзалу Олегом Шайтановим та головним тренером юнацької збірної України з футзалу U-19 Віталієм Одеговим.

Окрім того, УАФ затвердила місце проведення матчу групового етапу відбору Євро-2022 між збірними України та Данії: поєдинок відбудеться 27 січня 2021 року в палаці спорту “Юність” (Запоріжжя).

Такі рішення були ухвалені під час засідання Виконкому Асоціації футзалу України, яке відбулося днями, в онлайн-режимі.

Як писав УНН, президент УАФ Андрій Павелко озвучив намір провести в Олександрії матчі юнацьких збірних. 

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