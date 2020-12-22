УАФ продовжила контракти із головними тренерами національних збірних із футзалу

Зокрема, пролонговано до 31 грудня 2022 року терміни співпраці з головним тренером національної збірної України з футзалу Олександром Косенком, головним тренером жіночої збірної України з футзалу Олегом Шайтановим та головним тренером юнацької збірної України з футзалу U-19 Віталієм Одеговим.

Окрім того, УАФ затвердила місце проведення матчу групового етапу відбору Євро-2022 між збірними України та Данії: поєдинок відбудеться 27 січня 2021 року в палаці спорту “Юність” (Запоріжжя).

Такі рішення були ухвалені під час засідання Виконкому Асоціації футзалу України, яке відбулося днями, в онлайн-режимі.

Як писав УНН, президент УАФ Андрій Павелко озвучив намір провести в Олександрії матчі юнацьких збірних.