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УАФ продлила контракты с ведущими тренерами национальных сборных по футзалу

Киев • УНН

 • 9453 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинская ассоциация футбола продлила контракты с ведущими тренерами национальных сборных по футзалу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

УАФ продлила контракты с ведущими тренерами национальных сборных по футзалу

В частности, пролонгированы до 31 декабря 2022 года сроки сотрудничества с главным тренером национальной сборной Украины по футзалу Александром Косенко, главным тренером женской сборной Украины по футзалу Олегом Шайтановым и главным тренером юношеской сборной Украины по футзалу U-19 Виталием Одеговым.

Кроме того, УАФ утвердила место проведения матча группового этапа отбора Евро-2022 между сборными Украины и Дании: поединок состоится 27 января 2021 года во дворце спорта "Юность" (Запорожье).

Такие решения были приняты на заседании Исполкома Ассоциации футзала Украины, которое состоялось на днях, в онлайн-режиме.

Как писал УНН, президент УАФ Андрей Павелко озвучил намерение провести в Александрии матчи юношеских сборных.

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