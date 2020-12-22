УАФ продлила контракты с ведущими тренерами национальных сборных по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинская ассоциация футбола продлила контракты с ведущими тренерами национальных сборных по футзалу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
В частности, пролонгированы до 31 декабря 2022 года сроки сотрудничества с главным тренером национальной сборной Украины по футзалу Александром Косенко, главным тренером женской сборной Украины по футзалу Олегом Шайтановым и главным тренером юношеской сборной Украины по футзалу U-19 Виталием Одеговым.
Кроме того, УАФ утвердила место проведения матча группового этапа отбора Евро-2022 между сборными Украины и Дании: поединок состоится 27 января 2021 года во дворце спорта "Юность" (Запорожье).
Такие решения были приняты на заседании Исполкома Ассоциации футзала Украины, которое состоялось на днях, в онлайн-режиме.
Как писал УНН, президент УАФ Андрей Павелко озвучил намерение провести в Александрии матчи юношеских сборных.