У зв’язку з терактом у Стокгольмі заарештували ще одного підозрюваного

Зазначається, що про арешт повідомив шведський суд.

Як повідомляв УНН, сьогодні шведська поліція повідомила національність загиблих в теракті у Стокгольмі, серед жертв були британець, бельгієць та два шведи.



Нагадаємо, 7 квітня близько 15:00 за місцевим часом в центрі Стокгольма вантажівка в’їхала в натовп людей на одній з центральних торгових вулиць, потім врізалася у вітрину магазину на великій торговельній вулиці Дроттнінггатан і загорілася.

Відомо про чотирьох загиблих і 15 поранених.