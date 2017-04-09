В связи с терактом в Стокгольме арестовали еще одного подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Еще один человек был арестован в связи с терактом в Стокгольме, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Отмечается, что об аресте сообщил шведский суд.
Как сообщал УНН, сегодня шведская полиция сообщила национальность погибших в теракте в Стокгольме, среди жертв были британец, бельгиец и два шведа.
Напомним, 7 апреля около 15:00 по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезался в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелся.
Известно о четырех погибших и 15 раненых.