В связи с терактом в Стокгольме арестовали еще одного подозреваемого

Отмечается, что об аресте сообщил шведский суд.

Как сообщал УНН, сегодня шведская полиция сообщила национальность погибших в теракте в Стокгольме, среди жертв были британец, бельгиец и два шведа.



Напомним, 7 апреля около 15:00 по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезался в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелся.

Известно о четырех погибших и 15 раненых.