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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У звільненому Благодатному на Херсонщині підняли український прапор

У звільненому Благодатному на Херсонщині підняли український прапор

Київ • УНН

 • 276986 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українські військові підняли прапор України в деокупованому Благодатному Херсонської області. Про це у Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному Херсонської області. Попереду ще багато роботи. Ми і надалі крок за кроком визволятимемо рідну землю", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Під час успішних наступальних дій ЗСУ на Херсонщині, 9 листопада було деокуповано 12 населених пунктів, серед яких Благодатне.

Українські Національні Новини

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