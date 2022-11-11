У звільненому Благодатному на Херсонщині підняли український прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українські військові підняли прапор України в деокупованому Благодатному Херсонської області. Про це у Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному Херсонської області. Попереду ще багато роботи. Ми і надалі крок за кроком визволятимемо рідну землю", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Під час успішних наступальних дій ЗСУ на Херсонщині, 9 листопада було деокуповано 12 населених пунктів, серед яких Благодатне.