У звільненому Благодатному на Херсонщині підняли український прапор

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"Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному Херсонської області. Попереду ще багато роботи. Ми і надалі крок за кроком визволятимемо рідну землю", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Під час успішних наступальних дій ЗСУ на Херсонщині, 9 листопада було деокуповано 12 населених пунктів, серед яких Благодатне.