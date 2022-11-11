В освобожденном Благодатном Херсонской области подняли украинский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинские военные подняли флаг Украины в деоккупированном Благодатном Херсонской области. Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подняли сине-желтый флаг в освобожденном Благодатном Херсонской области. Впереди еще много работы. Мы и дальше будем шаг за шагом освобождат родную землю", – говорится в сообщении.
Напомним
Во время успешных наступательных действий ВСУ в Херсонской области, 9 ноября было деоккупировано 12 населенных пунктов, среди которых Благодатное.