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У ЗСУ зафіксовано ще один летальний випадок через COVID-19

У ЗСУ зафіксовано ще один летальний випадок через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Збройних Силах України зафіксовано 20 летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням командування Медичних сил ЗСУ.

"На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 20-ий летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - повідомили у командуванні.

Повідомляється, що помер через наслідки коронавірусної хвороби працівник ЗС України із міста Одеса, який мав хронічні супутні захворювання.

Крім того, за даними командування, станом на 10:00 11 листопада у ЗСУ на COVID-19 хворіє 2258 осіб. Всього за час пандемії одужало 4905 осіб.

На ізоляції, у тому числі самоізоляції перебуває 470 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 134 особи.

"За минулу добу зареєстровано 117 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначають у ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 10 тисяч.

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