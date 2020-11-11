У ЗСУ зафіксовано ще один летальний випадок через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Збройних Силах України зафіксовано 20 летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням командування Медичних сил ЗСУ.
"На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 20-ий летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - повідомили у командуванні.
Повідомляється, що помер через наслідки коронавірусної хвороби працівник ЗС України із міста Одеса, який мав хронічні супутні захворювання.
Крім того, за даними командування, станом на 10:00 11 листопада у ЗСУ на COVID-19 хворіє 2258 осіб. Всього за час пандемії одужало 4905 осіб.
На ізоляції, у тому числі самоізоляції перебуває 470 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 134 особи.
"За минулу добу зареєстровано 117 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначають у ЗСУ.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 10 тисяч.