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В ВСУ зафиксирован еще один летальный случай из-за COVID-19

В ВСУ зафиксирован еще один летальный случай из-за COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 20 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой командование Медицинских сил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 20-ый летальный случай, который вызван заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщили в командовании.

Сообщается, что умер из-за последствий коронавирусной болезни работник ВС Украины из города Одесса, который имел хронические сопутствующие заболевания.

Кроме того, по данным командования, по состоянию на 10:00 11 ноября в ВСУ COVID-19 болеет 2258 человек. Всего за время пандемии выздоровело 4905 человек.

На изоляции, в том числе самоизоляции находится 470 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 134 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 117 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечают в ВСУ.

Напомним, в Украине на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тысяч.

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