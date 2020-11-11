В ВСУ зафиксирован еще один летальный случай из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 20 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой командование Медицинских сил ВСУ.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 20-ый летальный случай, который вызван заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщили в командовании.
Сообщается, что умер из-за последствий коронавирусной болезни работник ВС Украины из города Одесса, который имел хронические сопутствующие заболевания.
Кроме того, по данным командования, по состоянию на 10:00 11 ноября в ВСУ COVID-19 болеет 2258 человек. Всего за время пандемии выздоровело 4905 человек.
На изоляции, в том числе самоизоляции находится 470 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 134 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 117 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечают в ВСУ.
Напомним, в Украине на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тысяч.