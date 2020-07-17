У ЗСУ зафіксовано 11 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Збройних силах України наразі хворіє на COVID-19 130 осіб, з них 11 випадків було підтверджено за останню добу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 17 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 130 осіб. Всього за час пандемії одужало — 503 особи, летальних випадків — 5. На ізоляції перебуває 316 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 68 осіб. За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респираторную хворобу COVID-19”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що з нових захворілих у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
Окрім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 7 осіб, їх стан здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні на 8:50 17 липня зафіксовано вже понад 57,2 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби — понад 800.