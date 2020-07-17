В ВСУ зафиксировано 11 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины на сегодня COVID-19 болеет 130 человек, из них 11 случаев было подтверждено за последние сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 17 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 130 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 503 человека, летальных случаев - 5. На изоляции находится 316 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 68 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 4 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 7 человек, их состояние здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине на 8:50 17 июля зафиксировано уже более 57,2 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800.