У ЗСУ за минулу добу зареєстровано 50 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. За минулу добу у лавах Збройних сил України зареєстровано 50 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Командування медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10.00 05 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 618 осіб.
Всього за час пандемії одужало — 1286 осіб, летальних випадків — 6.
На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 570 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 22 особи.
За минулу добу зареєстровано 50 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — повідомили у Командуванні.
З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб . Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 32 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.