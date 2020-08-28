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У ЗСУ за добу зафіксовано понад пів сотні нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Збройних силах Україні за останню добу зафіксовано 52 нових випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

У ЗСУ за добу зафіксовано понад пів сотні нових випадків COVID-19

"Станом на 10:00 28 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 593 особи. Всього за час пандемії одужало – 1023 особи, летальних випадків – 6", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 691 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 168 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 52 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додається у повідомленні.

Так, з них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 11 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Окрім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 28 серпня зафіксовано вже понад 114 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.

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