В ВСУ за сутки зафиксировано более полсотни новых случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 28 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 593 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 1023 человека, летальных случаев - 6", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 691 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 168 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 52 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавляется в сообщении.

Так, из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 11 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 41 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине на 8:50 28 августа зафиксировано уже более 114 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более 2,4 тысячи.