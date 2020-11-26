У ЗСУ за добу зафіксовано понад 250 нових випадків захворювання на COVID-19

“Станом на 10:00 26 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 2904 особи. Всього за час пандемії одужало — 6715 осіб, летальних випадків — 26”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 346 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 39 осіб.

“За минулу добу зареєстровано 259 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — додається у повідомленні.

Так, з них у заклади охорони госпіталізовано 41 особа, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. Окрім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 218 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні на ранок 26 листопада з початку пандемії захворіло на COVID-19 вже 677 тисяч людей, з них одужало — 317 395 осіб, летальних випадків — 11 717. Приріст за добу — вперше понад 15 тисяч, антирекорд для країни.