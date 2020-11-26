В ВСУ в сутки зафиксировано более 250 новых случаев заболевания COVID-19

“По состоянию на 10:00 26 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, болеет — 2904 человека. Всего за время пандемии выздоровели — 6715 человек, летальных исходов — 26”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 346 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 39 человек.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 259 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — добавляется в сообщении.

Так, из них в медицинские учреждения госпитализирован 41 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 218 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине на утро 26 ноября с начала пандемии заболело COVID-19 уже 677 тысяч человек, из них выздоровели — 317 395 человек, летальных исходов — 11 717. Прирост за сутки — впервые более 15 тысяч, антирекорд для страны.