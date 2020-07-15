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У ЗСУ за добу виявили ще 14 випадків COVID-19

У ЗСУ за добу виявили ще 14 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. За добу у Збройних силах України зареєстровано 14 нових випадків захворювання на COVID-19, всього на сьогодні хворіє 125 осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 15 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 125 осіб. Всього за час пандемії одужало – 486 осіб, летальних випадків – 5", - повідомили в командуванні.

Зазначається, що наразі на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 471 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 62 особи.

"За минулу добу зареєстровано 14 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначили в ЗСУ.

Так, із зазначених 14 осіб в закладах охорони здоров’я перебуває 2 особи. За інформацією Командування, стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби своєю чергою перебувають 12 осіб. Стан їх здоров’я також задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 15 липня зафіксовано вже понад 55,6 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків зросла - за добу понад 800.

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