В ВСУ за сутки обнаружили еще 14 случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 15 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 125 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 486 человек, летальных случаев - 5", - сообщили в командовании.



Отмечается, что сейчас на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 471 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток, - 62 человека.



"За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - отметили в ВСУ.



Так, из указанных 14 человек в учреждениях здравоохранения находятся 2 человека. По информации командования, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.



На лечении дома под наблюдением медицинской службы в свою очередь находятся 12 человек. Состояние их здоровья также удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.



Напомним, в Украине 9:00 15 июля зафиксировано уже более 55,6 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев возросло - за сутки более 800.