У ЗСУ за добу виявили понад 140 нових випадків COVID-19

"Станом на 10:00 23 жовтня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1262 особи. Всього за час пандемії одужало – 3550 осіб, летальних випадків – 14. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 381 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 40 осіб. За минулу добу зареєстровано 143 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебуває 29 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 114 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МВС за добу виявили понад 280 нових випадків COVID-19.