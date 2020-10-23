В ВСУ за сутки обнаружили более 140 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Вооруженных силах Украины за последние сутки зарегистрировано 143 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в общем болеет 1262 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 23 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1262 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 3550 человек, летальных исходов - 14. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 381 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 40 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 143 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находится 29 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 114 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Как сообщалось ранее в УНН, в МВД за сутки обнаружили более 280 новых случаев COVID-19.