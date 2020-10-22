У ЗСУ за добу виявили близько 130 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Збройних силах України за останню добу зареєстровано 129 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 22 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 1190 осіб.
Всього за час пандемії одужало — 3479 осіб, летальних випадків — 14. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 439 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 90 осіб. За минулу добу зареєстровано 129 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед 129 осіб, що захворіли за добу, у закладах охорони здоров’я перебуває 26 осіб. Їх стан здоров’я задовільний, вони отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 103 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні вже 322 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 7053.